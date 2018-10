Die Politik meidet gern das Thema Rente. Im letzten Bundestagswahlkampf wurde es stiefmütterlich behandelt. Den Grund zeigt unsere Umfrage unter den Abgeordneten aller Fraktionen im Bundestag: Die Renten sind für die Politik nicht sicher. Dieses Problem soll nun - wie unter Angela Merkel immer wieder - eine Kommission klären. Somit kann die Politik die Schuld für bittere Pillen gern den Experten zuschieben und sich selbst reinwaschen. Sie werden am Ende wohl nicht die eine Lösung finden, sondern einen Mix vorschlagen.

Auch wenn ich es selbst nicht möchte oder mir nicht vorstellen kann, wird wohl das Renteneintrittsalter weiter nach hinten verschoben werden. Vielleicht auf 70 Jahre. Oder es gibt mehr Flexibilität, wie sie die FDP fordert für den Übergang zur Rente. Jeder kann selbst entscheiden, wann er in Rente geht. Umso früher, umso geringer die Altersbezüge. Wer länger arbeitet, wird mit einer (sicher nur geringfügig) höheren Rente gelockt. Die Leidtragenden werden die Geringverdiener sein, gerade in körperlich schweren Berufen wie Bau oder Pflege. Sie werden sich Abschläge nicht leisten können, wenn sie überhaupt mehr als die Grundsicherung bekommen. Das trifft viele in Ostdeutschland.