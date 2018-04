Schon der Weg nach Meseberg ist schön. Die Fahrt in den Ort, Idylle pur. Das Schloss am See überstrahlt bei Sonnenschein alles. Am Rande kleine Häuser und Höfe, im Hintergrund gackernde Hühner und blökende Schafe. Was will man mehr. Da werden Kindheitserinnerungen wach. Selbst eingefleischten Großstädtern muss diese schlichte Schönheit einfach gefallen. Ein perfekter Ort für tolle Bilder. Beim Schlosswirt hängen Fotos von den hochkarätigen Besuchern an der Wand. Hier winken Kanzler von der Treppe, von der Hofeinfahrt, vom Barockgärtchen. Gerhard Schröder, Angela Merkel, mal mit Mann, mal ohne. Präsidenten und Prominente geben sich hier die berühmte Klinke in die Hand. Ein Schloss für Staatsempfänge. An so einem Ort, so scheint es zumindest, kann man jeden Streit beilegen.

Kein Streit nirgends

Harmonie auf der Schlosstreppe: Bundeskanzlerin Merkel und Vizekanzler Scholz. Bildrechte: dpa Und wenn nicht. Dann wird so getan, als gebe es gar keinen. So wie diese Woche bei der Kabinettsklausur. Da hatte sich Schwarz-Rot schon in den ersten vier Wochen gegenseitig hochgeschaukelt. Jens Spahn (CDU), der neue Gesundheitsminister, war mit einem ressortfremden Thema vorgeprescht und hatte eine Hartz IV-Armuts-Debatte losgetreten. Horst Seehofer, der Innenminister und CSU-Chef, in Gedanken wahrscheinlich schon im bayerischen Wahlkampf, hatte die Islam-Debatte neu entfacht. Und die SPD, die eigentlich der bissigere Partner sein wollte, konnte da nur mit offenen Augen verärgert zuschauen. Die designierte SPD-Chefin, Andrea Nahles, warf den Unions-Politikern Profilierungsversuche vor und forderte schließlich ein Machtwort der Kanzlerin, wohl wissend, dass Merkel das wohl nie machen wird, zumindest nicht öffentlich.

Rotwein ist der neue Himbeergeist

Viel Theater im Vorfeld. Und in Meseberg? Kein Wort davon. War da was? Streit habe es nie gegeben, plaudert der CSU-Chef am Rande. Alles völlig normal. Differenzen gehörten zum politischen Geschäft. Ein Machtwort der Kanzlerin sei gar nicht nötig. Und dass es keine konkreten Ergebnisse zu verkünden gebe, sei auch nichts Überraschendes. Das habe man ohnehin nicht beabsichtigt, betont die Kanzlerin. Es ging um Arbeitsfähigkeit und Atmosphäre, so Merkel. Immerhin der Wille zu Einigung sei da. Man habe bis spät in die Nacht zusammen gesessen, nicht wie beim letzten Mal bei Himbeergeist, sondern bei Rotwein. Und der Vize-Kanzler, Olaf Scholz (SPD), fügt leise hinzu, jeder Minister wisse jetzt, was es zu tun gebe. Floskeln, die gebetsmühlenartig wiederholt werden. Und je mehr die Beteiligten die streitlustige Heiterkeit betonen, desto weniger mag man ihnen glauben. Nein, die Idylle von Meseberg kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Schwarz-Rot, holprig gestartet ist.

Der Rest der Republik wartet auf Ergebnisse

Im Rest der Republik warten Begehrlichkeiten. In Berlin saßen diese Woche die Finanzminister der Länder zusammen. Hier wird man deutlich. Statt über Obstbrände zu plaudern, heißt es, sollte Schwarz-Rot lieber endlich regieren. Die Finanzminister hadern noch mit dem Grundsatzurteil vom Bundesverfassungsgericht zur Abschaffung der Grundsteuer. Die Bundesregierung muss darauf jetzt eine Antwort finden. Den Ministern sitzen die Kommunen im Nacken, die um Ausfälle in Millionenhöhe bangen. Und dem Ministerpräsidenten aus Sachsen sitzen die Wähler im Nacken. 2019 muss er seine Macht verteidigen. Rückenwind aus Berlin wäre da sicher schön. Michael Kretschmer sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Kommt in die Gänge, legt endlich los. […] Kümmert Euch um das Thema Flüchtlinge, baut die Bürokratie ab, so dass schnell die Infrastruktur modernisiert werden kann."

Der GroKo bleiben nur gut zwei Jahre