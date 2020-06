Stellen wir uns folgendes vor: In der "Jungen Freiheit" wäre eine Kolumne erschienen, in der Polizistinnen und Polizisten mit Müll auf einer Mülldeponie verglichen werden: "… wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind. Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten." Hätte der Bundesinnenminister, Horst Seehofer, daraufhin Anzeige erstattet - der Beifall der überwiegenden Mehrheit des Berliner Pressekorps wäre ihm sicher gewesen.

Umgekehrt ist das etwas anderes. Denn diese Zeilen stammen aus der Kolumne "All cops are berufsunfähig" von Hengameh Yaghoobifarah und ist in der "taz" erschienen. Sie hat Horst Seehofer so verärgert, dass er ankündigte, Anzeige zu erstatten. Und es dann doch unterließ. Warum eigentlich? Schon die Idee der Anzeige hatte einen Sturm der Entrüstung unter den Berliner Journalistinnen und Journalisten entfacht. Die Pressefreiheit in Deutschland schien dem Untergang geweiht. Einige meiner Kolleginnen und Kollegen verglichen die Situation der deutschen Presse mit China, Russland oder der Türkei.