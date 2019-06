Angela Merkel bekam von der Harvard Universität eine Ehrendoktorwürde verliehen. Bildrechte: dpa

Es gehört dazu, dass wir Missstände nicht als unsere Normalität akzeptieren. [...] Fragen wir deshalb nicht zuerst, was nicht geht oder was schon immer so war. Fragen wir zuerst, was geht, und suchen wir nach dem, was noch nie so gemacht wurde. [...] Überraschen wir uns damit, was möglich ist – überraschen wir uns damit, was wir können!