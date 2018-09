Wenn Sahra Wagenknecht von ihrem Platz im Plenarsaal des Bundestages geradeaus schaut, sieht sie im Zwischenraum zwischen AfD- und FDP-Fraktion, leicht zurückgesetzt zwei Stühle stehen. Dort hat Frauke Petry ihren Platz. Auch wenn beide Frauen politisch weit auseinander liegen, gibt es doch Gemeinsamkeiten: beide sind ostdeutscher Herkunft, redegewandt, klug, durchsetzungsstark, allerdings auch nicht unbedingt beliebt. Die eine war, die andere ist in einer Führungsposition in ihrer jeweiligen Partei. Der Unterschied: Petry hat gewagt, eine neue Partei außerhalb der AfD zu gründen, die Blauen, und ist gescheitert. Sahra Wagenknecht wird am 4. September eine neue Sammlungsbewegung mit dem Namen "Aufstehen" gründen, will aber in der Linkspartei bleiben.

Neuer sozialer Aufbruch

Für Wagenknecht ist die Zerstrittenheit der deutschen Linken ihre größte Schwäche. "Viele Menschen wünschen sich eine sozialere Politik, bessere Renten, höhere Löhne, eine Vermögenssteuer für Superreiche (…) dafür muss es einen neuen Aufbruch geben", sagte sie der "Frankfurter Rundschau". Zugleich soll "Aufstehen" ein Gegengewicht zur AfD werden, sie soll parteiübergreifend sein - für Mitglieder und Sympathisanten von Linke, SPD und Grünen. Damit fangen aber auch gleich die Probleme an.

Sahra Wagenknecht Bildrechte: dpa Egal ob SPD oder Grüne und besonders die Parteiführung der Linkspartei reagieren mit Abwehrreflexen. Meist verpackt mit dem Hinweis auf Wagenknechts kritische Position zur Zuwanderungspolitik, "dass man das Problem der Armut in der Welt nicht durch grenzenlose Zuwanderung lösen kann", lehnen alle drei die Bewegung ab. Bei der SPD ist man zum einen immer noch erbost über Wagenknechts Ehemann, Oskar Lafontaine, der sich auch bei "Aufstehen" engagiert. Seinen Abgang als Parteivorsitzender empfinden viele Sozialdemokraten immer noch als Verrat. Zum anderen hat sich Simone Lange der Sammlungsbewegung angeschlossen. Die Flensburger Oberbürgermeisterin war Gegenkandidatin von Andrea Nahles bei der Wahl zur SPD-Parteivorsitzenden. Sie erreichte mit ihrem Plädoyer für einen Abschied von Hartz IV auf dem Parteitag mit 27, 6 Prozent immerhin einen Achtungserfolg. Ihr könnten durchaus einige Linke in der SPD folgen und damit den Druck auf die Parteiführung erhöhen zu einem Kurswechsel in der Sozialpolitik. Vielleicht hat da die Rentendebatte in der SPD auch ihren Ursprung.

Die Grünen können sich entspannt zurücklehnen. Wagenknecht konnte nach bisherigem Stand nur grüne Politikrentner wie Ludger Volmer und Antje Vollmer für den Gründungsappell gewinnen.

Widerstand in der Linkspartei

Anders bei der Linkspartei. Dort läuten in der Parteizentrale die Alarmglocken. Wagenknechts Popularität, wenn auch mehr an der Basis und weniger bei den Funktionären, macht eine totale Ablehnung schwierig. "Das ist kein Projekt der Partei Die Linke. Es ist ein Projekt von Einzelpersonen", verkündete trotzdem Parteichef Riexinger. Ihm dürfte aber klar sein, dass er verhindern muss, Wagenknecht aus der Partei zu treiben, denn die Linke würde ohne sie noch schlechter dastehen. Der Widerstand resultiert auch aus dem Beharrungsvermögen vieler Mandatsträger. Kaum einer hat Lust, für Aktivisten der Sammlungsbewegung seinen Platz auf den Wahllisten zu räumen. Allerdings gab es das durchaus schon. So zog über eine "offene Liste" der PDS Stefan Heym in den Bundestag ein. Auch Neid könnte eine Rolle spielen. Immerhin versucht die Parteivorsitzende Katja Kipping seit Jahren mit der SPD-Frau Andrea Ypsilanti über den Thinktank "Denkfabrik" Ähnliches, nur ohne Erfolg.

Allerdings könnte auch Wagenknecht blauäugig sein. Parteiarbeit und Parteiorganisation sind nicht ihre Stärke. Möglicherweise unterschätzt sie den operativen, organisatorischen und finanziellen Aufwand, diese Bewegung am Laufen und am Leben zu erhalten. Da könnte ein immer noch gut laufender Parteiapparat der Linkspartei durchaus nützlich sein.

Zudem erwarten die Mitglieder und Anhänger von "Aufstehen", dass sie ihre Ziele durchsetzen können. Dazu braucht es eine Machtoption. So wird recht bald die Frage stehen, ob sich Wagenknecht von der Linkspartei lösen und aus der Bewegung eine eigene Partei formen muss. Sie sollte sich dabei nicht von Umfragen blenden lassen, dass ein Drittel der Deutschen eine mögliche neue Partei unter ihrer Führung wählen würde. Der deutsche Wähler ist mittlerweile recht wechselhaft in seiner Liebe. Wenn Wagenknecht trotzdem eine neue Partei "Aufstehen" gründet und damit bei Wahlen Erfolg hat, drohen Linkspartei und SPD existenzielle Probleme. Beide Parteien können sich einen weiteren Stimmenverlust nicht leisten.

Hohes Risiko für Wagenknecht