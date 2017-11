Die Rubrik ist bekannt aus dem "Stern". Dabei sucht man Stars der älteren oder jüngeren Vergangenheit auf, die aus dem Rampenlicht verschwunden sind. Auf Angela Merkel trifft das eigentlich nicht zu. Sie ist immerhin geschäftsführende Bundeskanzlerin und zugleich Parteivorsitzende und Verhandlungsführerin der CDU bei den Sondierungsverhandlungen. Doch gegenüber der Öffentlichkeit macht sie sich in dieser Funktion in letzter Zeit ziemlich rar, obwohl die Gespräche sich nun schon über drei Wochen hinziehen.

Seltene Auftritte

Zweimal nutzte sie in dieser Zeit die zahlreichen Mikrofone, um mehr guten Willen von allen Verhandlungspartnern zu fordern. Doch meist sah man sie nur zu den Verhandlungen kommen und wieder wegfahren. Dazwischen zeigte sie sich noch mal auf dem Balkon der Parlamentarischen Gesellschaft inmitten der Verhandler und öffnete einmal das Fenster – entweder um die stickige Luft des Stillstands zu vertreiben oder mit frischer Luft mehr Schwung in die Sache zu bringen.

Auf alle Fälle lässt Merkel auf den üblichen stillen Kanälen vermelden, sie wolle "Jamaika". Aber müsste sie das nicht auch mal wirklich laut allen mitteilen? Und vor allem warum? Immerhin ist ihre Partei die stärkste Kraft in diesem möglichen Bündnis und sollte den "Spin" vorgeben. Was will überhaupt die CDU als stärkste Partei? Von den anderen drei wissen wir es: Die CSU will keine neuen Flüchtlinge, die Grünen den Kohleausstieg und die FDP die Abschaffung des Soli. Aber von der CDU wissen wir wenig.

Viele Themen, wenig Lösungen

Wie steht es zum Beispiel um die Einsicht Merkels am Tag nach der Wahl, dass man mehr für die Gerechtigkeit in diesem Land tun müsse? Auf unsere Rentenbescheide können wir selbst schauen und beim Vergleich mit den aktuellen Preisen eines Pflegeheimplatzes feststellen, dass dafür die Rente nicht reicht. Nicht mal mit Pflegestufe drei. Wie will Angela Merkel das mit ihrer neuen Regierung ändern?



Oder der wachsende Unterschied zwischen Stadt und Land? Alles gut und schön, mal wieder den flächendeckenden Breitbandausbau zu fordern. Doch wie will man wie bereits nach dem Koalitionsvertrag 2013 nicht wieder beim Vergraben der Kabel stecken bleiben?



Antworten gibt es von ihr keine. Und sonst Schweigen zur Flüchtlingspolitik oder zur inneren Sicherheit. Nur beim Klimaschutz kam von ihr eine kleine Wende zur Energiewende im letzten eigenen Kanzlerinnen-Podcast mit dem Hinweis, Klimaziele dürften wirtschaftlichen Interessen nicht völlig entgegen laufen.

Mangelnde Führungsstärke

Man muss nur auf die Umfragen schauen, dann sieht man das Grummeln in der Bevölkerung über die zähen Verhandlungen für "Jamaika". Auch in der eigenen Partei wird das Raunen über Merkels mangelnde Führungsstärke immer größer, denn auch dort fragen sich offensichtlich viele: "Was macht eigentlich Angela Merkel?" Vor allem, wenn die Sondierungen scheitern sollten.