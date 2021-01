Urteil BGH: Kein Schadenersatz bei unwirksamer Mietpreisbremse

Mit der Mietpreisbremse sollte verhindert werden, dass in besonders beliebten Wohngegenden die Miete in unbegrenzte Höhe steigt. Doch die Verordnung hatte in einigen Bundesländern keinen Bestand, da sie wegen einer fehlenden Begründung unwirksam war. Mieter forderten Schadenersatz, doch dies wies der Bundesgerichtshof am Donnerstag zurück.