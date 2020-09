Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) haben sich darauf verständigt, dass Deutschland zusätzlich 1.500 Migranten aus Griechenland aufnimmt. Wie die dpa von Innenpolitikern in Berlin erfuhr, soll es um etwa 400 Familien mit Kindern gehen, die in Griechenland bereits als schutzbedürftig anerkannt wurden. Sie kämen nicht ausschließlich aus Lesbos, sondern aus ganz Griechenland. Dies sei auch der griechischen Regierung wichtig. Den Angaben zufolge ist der Vorschlag mit der griechischen Regierung bereits besprochen worden. Bei dem Feuer im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos hatten vergangene Woche mehr als 12.000 Migranten ihre Unterkunft verloren.

Menschen beten auf der Straße nahe der Stadt Mytilini auf der Insel Lesbos Bildrechte: dpa

Seehofer strebt Hilfe vor Ort an und eine Aufnahme von Menschen in allen EU-Staaten, konnte bisher aber keine Einigung darüber finden. Einige Länder und zahlreiche Kommunen hatten sich bereit erklärt, weiterer Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen. Auch der Präsident des Deutschen Städtetags, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), forderte darum "eine mutige Entscheidung" in akuter Notlage.



Der Landkreistag warnte dagegen vor Alleingängen, wie zuvor auch Seehofer. Verbandspräsident Reinhard Sager sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, rechtlich sei dafür der Bund verantwortlich. Wenn einzelne Städte den Bund übergingen, schwäche das die Position Deutschlands nach außen.