"Die Frage, ob ich zurückkehren soll oder nicht, hat sich mir nie gestellt. Einfach deswegen, weil ich nie weggefahren bin. Ich bin nach Deutschland in einer Reanimations-Box gebracht worden, und das aus einem einzigen Grund: Man hat versucht, mich zu töten", schrieb Alexej Nawalny heute Morgen auf Instagram. Mittlerweile fühle er sich jedoch fit genug, so der Politiker weiter, wieder nach Moskau zurückzukehren und seine Reha-Maßnahmen dort zu beenden. Also habe er spontan ein Ticket der russischen Airline "Pobeda" nach Moskau gekauft. Für den kommenden Sonntag, 17. Januar.

Nervengift nachgewiesen

Nawalny war am 20. August 2020 während eines Fluges von Tomsk nach Moskau zusammengebrochen. Nur der schnellen Reaktion des Piloten, der auf dem nächsten Flughafen in Omsk landete sowie der Professionalität der Rettungssanitäter ist es zu verdanken, dass Nawalny am Leben blieb. Sein Umfeld vermutete sofort eine Vergiftung. Die Ärzte in Omsk jedoch beteuerten stets, dass sie kein Gift hätten finden können. Erst als Nawalny zur Behandlung nach Deutschland ausgeflogen wurde, konnten an ihm Spuren des chemischen Kampfstoffs Nowitschok festgestellt werden. Die erste Analyse deutscher Spezialisten wurde später von drei unabhängigen Labors in Europa bestätigt. In einer gemeinsamen Untersuchung mit der Recherchgruppe Belingcat konnte Nawalny seine mutmaßlichen Vergifter identifizieren und am 21. Dezember 2020 sogar mit einem von ihnen telefonieren. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Kreml und der russische Präsident Wladimir Putin persönlich haben stets bestritten, etwas mit dem Anschlag auf Nawalny zu tun zu haben. Eine unabhängige Untersuchung der Recherchegruppe Belingcat hat jedoch ergeben, dass Nawalny auf seinen Reisen durch Russland systematisch vom Inlandsgeheimdienst FSB beschattet und mutmaßlich von dessen Agenten in Omsker Hotelzimmer vergiftet wurde.

Ambivalente Reaktion