Die Arbeiten an der deutsch-russischen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 gehen weiter. Wie die Projektgesellschaft mitteilte, hat das Pipeline-Verlegeschiff "Fortuna" südlich der dänischen Insel Bornholm mit der Weiterverlegung von Rohren begonnen. Das Schiff sei bereits seit dem 24. Januar in den Gewässern unterwegs und habe Verlegetests durchgeführt. Alle Arbeiten erfolgten laut Projektgesellschaft in Übereinstimmung mit den vorliegenden Genehmigungen.