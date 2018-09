Einen Entwurf für das sogenannte Pflegepersonalstärkungsgesetz hat das Bundeskabinett bereits am 1. August dieses Jahres beschlossen. Er sieht vor, dass 13.000 zusätzliche Pflegestellen geschaffen werden, um das bereits eingesetzte Personal zu entlasten. Die neu geschaffenen Stellen sollen von den Krankenkassen bezahlt werden, die in den vergangenen Jahren Rücklagen in Millionenhöhe erwirtschaftet haben. Gleichzeitig sollen jedoch auch die Pflegeversicherungsbeiträge zum Jahreswechsel steigen, um die erhöhten Kosten abfedern zu können.

Digitalisierung und bessere Zusammenarbeit sollen gefördert werden

Gesundheitsminister Spahn will Pfleger entlasten, indem zusätzliche Stellen geschaffen werden. Bildrechte: dpa Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll mit dem Gesetz weiterhin die Digitalisierung im Pflegesektor gefördert werden. Auch das könne die Arbeit der Pfleger deutlich vereinfachen, heißt es. Um die vor allem in der Pflege so kostbare Zeit zu sparen, soll zudem die Zusammenarbeit von niedergelassenen Ärzten und stationärer Pflege optimiert werden.

Kritik an Personaluntergrenze

Noch bevor das Gesetz heute in die erste Lesung geht, wurde heftige Kritik daran laut: so will das Gesetz nicht nur zusätzliche Stellen schaffen, sondern auch eine konkrete Personaluntergrenzen festlegen. Also eine Mindestanzahl von Pflegekräften pro Einrichtung. Die wird allerdings nicht individuell festgelegt, sondern bemisst sich an einem Durchschnittswert des ohnehin schlechten Status quo, bemängelt die Gewerkschaft verdi.

Individuelle Berechnung gefordert

Weil sie unzufrieden mit Entlohnung und Arbeitsbelastung sind, haben Pfleger zuletzt auch immer wieder demonstriert. Bildrechte: MDR/Anke Preller Demnach würden diese Untergrenzen dazu führen, dass nur die 25 Prozent der Krankenhäuser mit der schlechtesten personellen Besetzung Personal aufbauen müssten. Die anderen 75 Prozent der Kliniken müssten demnach gar kein Personal aufstocken. Gefordert wird stattdessen, dass ein pflegewissenschaftlich fundiertes Personalbemessungstool entwickelt wird – mithilfe dessen dann der jeweils individuelle Pflegebedarf errechnet werden kann.

Hebammen und Reha-Pfleger bleiben außen vor

Und noch ein Punkt stößt bei Kritikern auf Unverständnis: Hebammen und Pfleger, die in Reha-Kliniken beschäftigt sind, werden bei dem geplanten Pflegepersonalstärkungsgesetz gar nicht berücksichtigt. Das kritisiert der Bundesrat und fordert, dass das Gesetz entsprechend nachgearbeitet wird. Beide Berufsgruppen seien ebenfalls stark belastet. Blieben sie in dem Gesetz außen vor, sei damit zu rechnen, dass sie erst recht abwandern, warnen die Länder.