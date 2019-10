Dirk van Laak, Historiker an der Universität Leipzig, erklärt: "Historiker nutzen den Begriff vor allem, um eine Bewegung zu benennen, die Autorität favorisiert, die sich an Führern orientiert, die davon ausgeht, dass Völker ein bestimmtes Territorium haben, die sehr stark um Kampfvorstellungen und Gegnerschaften argumentieren und die deshalb politische Selbstbehauptung ins Zentrum dieser Bewegung rücken, weil von überall Bedrohungen über das Volk hereinzubrechen drohen."

Erst wenn diese Charakterisierung zuträfe, könne man von einem Faschisten sprechen, so van Laak. Everhard Holtmann, Politologe an der Uni Halle, sieht das sogar noch strenger: Für ihn bietet sich die Bezeichnung nur für diejenigen an, die in den 1920er-Jahren in Italien entweder ideologische Parteigänger oder aktive Durchsetzungshelfer eines totalitären Regimes waren. Dennoch sei sie vor allem seit der Nachkriegszeit im ständigen Sprachgebrauch, so Holtmann.