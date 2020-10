Mit Hygienekonzept durch die Corona-Pandemie Blutspenden auch im Lockdown möglich

Grünes Licht dank Hygienekonzepten

Die Fortführung des Spendenbetriebes sei durch Hygienekonzepte möglich, die in der Coronapandemie entwickelt wurden, heißt es. Diese genügten nach jetzigem Stand auch den Anforderungen an aktuelle Coronaschutzmaßnahmen. Alle Blutspendedienste empfehlen interessierten Spendern, sich im Vorfeld für einen Termin telefonisch oder über das Internet anzumelden. Beim DRK-Blutspendedienst in Sachsen ist das Pflicht. Wer sich an der Blutspendeaktion des MDR-Magazins "Hauptsache gesund" beteiligen möchte, findet die Terminübersicht im Internetangebot der Rundfunkanstalt unter mdr.de/blutspende.

Viele abgesagte DRK-Termine zu Beginn der Pandemie

Wenn Blutspendetermine stattfinden und ausgebucht sind, gibt es kaum einen freien Platz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Trotz der Hygienekonzepte der Blutspendedienste konnten von März bis September nicht alle Spendetermine stattfinden. Nach Auskunft des DRK fiel gut jeder achte geplante Termin aus. Bei den rund 400 abgesagten Terminen sollten zirka 12.500 Blutspenden im Umfang von insgesamt 6.250 Liter Blut gesammelt werden. Ein Hauptgrund für die Absage seien Räume außerhalb des DRK gewesen, die nicht den Anforderungen an Coronaschutzmaßnahmen genügten, so die Sprecher. Laut DRK finden 90 Prozent der landesweiten Spendentermine außerhalb der DRK-Häuser statt, beispielsweise in Schulen, Seniorenheimen und Rathäusern.

Größter Spendenausfall in Sachsen

Zu Beginn der Corona-Pandemie sind viele Blutspendetermine ausgefallen. Bildrechte: imago/momentphoto/Killig Seit Mitte März sind in Sachsen nach Auskunft des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost pandemiebedingt 166 der 1.522 geplanten Termine ausgefallen. So konnten rund 8.500 Spenden weniger eingesammelt worden als erwartet. In Sachsen-Anhalt und Thüringen verzeichnete der dort aktive DRK-Blutspendedienst NSTOB einen Ausfall von jeweils ca. 2.000 Spenden. In Sachsen-Anhalt konnten coronabedingt 144 von 1.084 geplanten Spendetermine nicht stattfinden, in Thüringen waren es 97 von 665.

Haema: Corona wirkt auch auf unsere Arbeit