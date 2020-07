Gleichstellung Braucht es mehr Richterinnen am Verfassungsgericht Thüringen?

Dass Parteien ihre Wahllisten abwechselnd mit Männern und Frauen besetzen sollen, verstoße gegen die Verfassung. Das hat das Landesverfassungsgericht in Thüringen entschieden. Ein Richter und die einzigen beiden Richterinnen in der Runde veranlassten aber ein Sondervotum. Lily Meyer hat nachgefragt: Braucht es mehr Richterinnen am Verfassungsgerichtshof. Wäre das Urteil dann vielleicht anders ausgefallen?