Notensystem Kopfnoten: Sachsen will Rechtssicherheit schaffen

Hauptinhalt

Das sächsische Kultusministerium will Rechtssicherheit beim Thema Kopfnoten in Schulen. Diese Noten sollen im Schulgesetz verankert werden. Im vergangenen Jahr hatte ein Schüler gegen die Bewertung des Sozialverhaltens geklagt und bekam Recht. Doch das Kultusministerium hält an den Kopfnoten fest. Befürworter verteidigen sie als wichtigen Hinweis auf das Sozialverhalten. Kritiker sehen in den Zensuren einen Eingriff ins Persönlichkeitsrecht.