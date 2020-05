Mehr als zwei Monate sind vergangen, seit die Landesregierung auch in Sachsen-Anhalt die erste Verordnung zur Eindämmung des Corona-Virus erlassen hat. Es folgten weitere Verordnungen, nun will das Kabinett die sechste beschließen - mit weitreichenden Lockerungen .

Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne verantwortet unter anderem einen 50-köpfigen Kristenstab während der Pandemie. Bildrechte: dpa

Die Pandemie hat nicht nur die Verordnungen gebracht. Sie hat auch die Gesundheitsministerin des Landes zur "Pandemie-Ministerin" gemacht. So nennt sie seit kurzem jedenfalls Regierungschef Reiner Haseloff von der CDU. Petra Grimm-Benne scheint der neue Titel allerdings nicht 100-prozentig zu gefallen.



Sie zieht eine Augenbraue leicht hoch, wenn er fällt. Dass es diesen Stempel geben würde, sei ihr nicht klar gewesen, sagt Grimm-Benne. Man wachse ja auch in eine Rolle hinein. Am Anfang seien viele Sachen noch völlig unbekannt gewesen.