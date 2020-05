Fünf statt zwei Menschen außerhalb des Hausstands treffen, eine Aufhebung der 800-m2-Regelung für die Öffnung von Geschäften, Besuche in Alten- und Pflegeheimen mit Einschränkungen (ab nächster Woche) – in Sachsen-Anhalt gelten neue Corona-Regelungen . Dabei sind sich sowohl die Koalition als auch die Opposition einig, dass diese gelockerten Bestimmungen gut und richtig sind. Das gibt es selten.

Für die AfD gehen die Lockerungen sogar nicht weit genug. So teilte die Landesfraktion MDR AKTUELL schriftlich mit: "Insbesondere für Gastronomiebetriebe und Touristikgewerbe ist die Verordnung weiterhin hochgradig existenzgefährdend. Es ist nicht schlüssig, warum diese Gewerbe unter den notwendigen Hygieneregeln nicht wieder hochgefahren werden können, analog zum Friseurgewerbe. Wir fordern daher, unter Anwendung notwendiger Hygieneregeln, die Aufhebung des Shutdowns."

Stefan Gebhardt, Landesvorsitzender der Linken in Sachsen-Anhalt und ebenfalls Oppositionsmitglied, befürwortet dagegen die kleinen Schritte, die Sachsen-Anhalt jetzt geht:

Ich glaube, wenn man an sich für Sachsen-Anhalt die infektionszahlen sieht, wie sie sind und sie mit anderen Ländern vergleicht, dürfte es durchaus gestattet sein, hier andere Wege zu gehen. Wünschenswert wäre aber, dass man das auch mit anderen Bundesländern koordiniert und abstimmt.

Für die gelockerten Corona-Regeln wird Reiner Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, als Vorreiter gesehen, aber auch kritisiert. Bildrechte: dpa

Diese Abstimmung habe offenbar nicht stattgefunden – nur so kann sich Gebhardt die Kritik an Sachsen-Anhalts Vorgehen erklären.



Als "Vorreiter" einer Exit-Strategie sieht Gebhardt den Ministerpräsident Reiner Haseloff dabei nicht. Der habe in den letzten Wochen eher zögerlich reagiert und selbst auf Abstandsregelungen und Kontaktsperren großen Wert gelegt. Gebhardt vermutet daher, dass der Druck zum Handeln weniger von Haseloff als vom Kabinett ausging.