Beheizbare Handtuchhalter – verboten. Videogegensprechanlage – nicht mehr erlaubt. Parkettboden – untersagt. Diese und weitere Ein- und Umbauten, sogenannte Luxussanierungen, sind in sechs Leipziger Stadtgebieten bald nicht mehr zulässig. Andere Sanierungsbauten müssen zudem von der Verwaltung genehmigt werden. Geregelt werden soll das in einer Sozialen Erhaltungssatzung – also in einer Art Milieuschutzgesetz, das der Leipziger Stadtrat beschließen will. Generell erlaubt wäre dann in diesen Gebieten nur noch der normale Standard. Das heißt, dass eine Heizung, ein Badezimmer oder notwendige Dämmungen eingebaut sind.