Eine feste Wochenarbeitszeit gibt es für Lehrer nicht, nur Pflichtunterrichtsstunden. An Gymnasien in Sachsen sind das in Vollzeit 26. Lehrer Scholz aus Plauen arbeite oft am Wochenende, erzählt er – und kritisiert, man habe eigentlich nie das Gefühl, fertig zu sein: "Meine Heimtätigkeit verschiebt sich immer mehr in den Abend. Da kann ich dann wieder relativ gut arbeiten. Aber dann sitzt man halt am Schreibtisch. Nächsten Morgen klingelt da der Wecker trotzdem zeitig. Also das ist was, was über die reine Zeit hinaus mich durchaus belastet."