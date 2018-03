Verbeamtung in Sachsen Können abgewanderte Lehrer zurückgeholt werden?

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz hat geschafft, woran sich mindestens zwei seiner Amtsvorgänger die Zähne ausgebissen haben: Sachsen wird ab kommendem Jahr Lehrer verbeamten. Damit können ab dem 01.01.2019 auch schon verbeamtete Lehrkräfte aus anderen Bundesländern nach Sachsen wechseln und ihren Beamtenstatus behalten. Kultusminister Christian Piwarz machte deutlich:

Wir wollen ein Signal in andere Bundesländer senden. Zu denen, die früher weggehen mussten, als sie in Sachsen keine Anstellung bekommen haben: Wir wollen das Signal senden: Ihr könnt zurückkommen. Ihr seid bei uns herzlich willkommen, und wir bieten euch gleichwertige Bedingungen an, zu dem wo ihr jetzt seid. Christian Piwarz | Kultusminister

Das macht es so schwierig

Fraglich ist, ob dieses Angebot schon in der nächsten Einstellungsrunde für das kommende Schuljahr wirksam werden kann. Denn die Beamtenstellen werden nach aktuellem Plan erst mit dem neuen Doppelhaushalt zum 01.01.2019 geschaffen. Nannette Seidler, Vorsitzende des Sächsischen Beamtenbundes erklärt: "Dann können die, die in anderen Bundesländern verbeamtet sind, sich theoretisch versetzen lassen, auch mit über 42. Also, auch ein 55-jähriger Lehrer kann sich zu uns versetzen lassen. Dafür ist eine Absprache mit dem anderen Bundesland notwendig."

Kein Recht auf Versetzung

Ein Recht auf Versetzung hat der Beamte nicht. Erfahrungsgemäß könne aber wechseln, wer bei seinem Antrag zum Beispiel schwerwiegende persönliche oder soziale Gründe angebe, so Seidler. Aber wie steht es um die Ansprüche, die Beamte in anderen Bundesländern erworben haben? "Das hängt vom Beamtenrecht der Bundesländer ab, aus denen sie kommen. Es gibt bei Versetzungen manchmal die Regelung, dass ein Altersgeld übernommen wird. Da wird eine Versorgungspauschale gezahlt an das Bundesland, das den Beamten übernimmt."

Sachsen kann nicht "tauschen"

Cornelia Falken (Linke) Bildrechte: MDR/Diana Köhler Cornelia Falken, bildungspolitische Sprecherin der Linken-Fraktion ist allerdings skeptisch, ob die Übergabe der angesparten Versorgungsleistungen ganz reibungslos klappen wird. "Bisher ist es so, dass man einen Tausch macht: Ein Beamter kommt von einem Bundesland zum anderen und umgekehrt. Diesen Tausch können wir in Sachsen ja überhaupt nicht durchführen." Dafür gibt es in Sachsen noch zu wenige Beamte.

Und auch in anderen Bundesländern ist der Bedarf an Lehrern groß. Stimmt der derzeitige Arbeitgeber der Versetzung nach Sachsen nicht zu, kann sich ein Beamter auch entlassen lassen. Um dann in Sachsen anfangen zu können, muss man aber unter 42 sein. Für die Pension könnte das, so Nannette Seidler vom Beamtenbund, bedeuten, dass er in der Rentenversicherung nachversichert werde und mit diesen Rentenversicherungsansprüchen dann hier herkomme."

In drei Jahren wird Bilanz gezogen

Christian Piwarz (CDU) Bildrechte: CDU-Landtagsfraktion/Christoph Reichelt Technisch gesehen, sollte das Anwerben von Lehrern, die in anderen Bundesländern verbeamtet sind, insgesamt aber kein Problem sein. Die Frage sei, so Cornelia Falken von den Linken, ob die anderen Bundesländer jemanden freigeben, den wir vielleicht brauchen. Das würde ich sehr stark bezweifeln." Doch von Bedenken, ob die Verbeamtung wirkt, will sich Kultusminister Piwarz nicht mehr abhalten lassen. Er will sie auszuprobieren, auch wenn er weiß: "Auch dieses Programm wird nicht automatisch dazu führen, dass alle Einstellungsbedarfe gedeckt sind. Aber wir müssen uns auf den Weg machen und die Trendumkehr schaffen."