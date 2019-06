Sachsen und Sachsen-Anhalt zählen zu den Ländern mit besonders anspruchsvollem Abitur. Das ist von Vorteil, denn so sind die Schüler gut auf das Studium vorbereitet.



Von Nachteil ist aber, dass ihnen die Plätze manchmal von weniger guten Schülern aus anderen Bundesländern weggeschnappt werden, erklärt Lehrerverbandspräsident Heinz-Peter Meidinger: "Über die Hälfte aller Studiengänge in Deutschland ist beschränkt, hat in der Regel einen Numerus clausus und dabei wird im Wesentlichen auf die Abiturdurchschnittsnote zurückgegriffen. Ein Zehntel Unterschied kann bedeuten, ich bekomme zum Beispiel die Zulassung zum Psychologiestudium oder nicht." Und so kriegt von zwei Bewerbern mit gleichem Können der den Platz, der das leichtere Abitur hatte.