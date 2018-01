Drei Monate noch, dann stehen für Max Rath die Abi-Prüfungen an. Der 17-Jährige geht aufs Winckelmann-Gymnasium in Stendal, will nach der Schule Jura studieren. Sein Notendurchschnitt von 2,0 würde dafür reichen:

"Andere Mitschüler haben es aber härter. Zum Beispiel einer meiner Mitschüler möchte Medizin studieren. Und dafür bräuchte man einen Notendurchschnitt von, ich glaube, 1,3 oder 1,2. Das schafft er höchstwahrscheinlich auch. Aber er lernt für jedes Fach sehr, sehr viel. Er hat kaum Freizeit und rechnet manchmal sogar Matheaufgaben doppelt nach."

Abiturienten können einige schlechte Noten ausklammern

Das Abi in Sachsen-Anhalt gelte immer noch als hart, erzählt Max – allerdings sei es leichter geworden. Bis vor zwei Jahren zum Beispiel mussten die Schüler hier alle Zwischennoten einbringen. Heute können sie einige schlechte Noten rauslassen: "Also wir können acht Noten aus den vier vorherigen Halbjahren streichen. Diese werden zwar noch auf dem Abitur angezeigt, also in Klammern. Aber sie haben keine Auswirkung auf den Notendurchschnitt."

Grundlage hierfür bildet die Oberstufenverordnung von 2016. Die wiederum basiert auf der Kultusministerkonferenz – von der stammen auch vergleichbare Aufgabenpools für alle Länder. Gemessen daran sieht Bildungsminister Marco Tullner von der CDU Sachsen-Anhalts Abi als vergleichsweise anspruchsvoll:

"Es ist schon so, dass man hier und da wahrnimmt, dass bei manchen genau diese Überlegung: ‚Wie komme ich möglichst leicht zum Ziel?‘ schon noch ne Rolle spielt. Aber die Kultusministerkonferenz hat sich da eigentlich klar verabredet. Und ich erwarte eigentlich auch, dass wir uns gemeinsam auf diesen Weg machen."

Unterschiede zwischen den Ländern

Den Wunsch-Studienplatz ergattern? Das hängt oft auch vom Abi-Schnitt ab. Bildrechte: dpa Der Ruf eines leichten Abis eilt zum Beispiel Bremen und Hamburg voraus. Und auch der Spiegel-Ländervergleich stellt die These auf, beim Abi sei die geografische Herkunft wichtiger als Leistung. Das liegt an einigen Spielräumen, die die Vorgaben bieten.



Tullner appelliert an seine Kollegen: "Wir müssen schon nochmal gucken, ob wir auf der Höhe der Zeit in dem Tempo und in den Zielanforderungen sind."

Alternativen zur Auswahl nach Noten

Die emeritierte Bildungswissenschaftlerin Renate Girmes aus Magdeburg setzte bei der Auswahl ihrer Studenten nur zur Hälfte auf die Abinote – sie verlangte außerdem Motivationsschreiben. Girmes zufolge sind die sinnvoller als ein Numerus Clausus. Abiture seien ohnehin nie ganz vergleichbar:

"Auf diesem Weg kann man soziale Ungleichheit als Faktor nicht ausgleichen: die Lehrerqualifikation, die Klassengruppe, die Lerngruppe – die so oder so ist, motivierend oder total genervt. Und insofern bleibt 'gleich' eben eine Fiktion."