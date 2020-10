Landrat kann sich Abriegelung nicht vorstellen

Er würde sich der Anordnung zwar fügen, könne sich das derzeit aber überhaupt nicht vorstellen, sagt Werner Henning: "Es würde Kräfte binden, wo wir im Moment schon wirklich alle Hände voll zu tun haben, die Arbeit zu erledigen, die im Moment zu erledigen ist."

Werner Henning, Landrat der CDU in Thüringen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Es sei jetzt schon eine unglaubliche Mühe, so Landrat Werner Henning, die bestehenden Regelungen umzusetzen und diese auch den Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln. Mit Blick auf die montäglichen, so genannten "Spaziergänge" von Corona-Gegnern und Leugnern in seinem Landkreis, sei das teils sehr schwierig.

Wie könnte man sich das überhaupt praktisch vorstellen?

Landrat Werner Henning sagt: "Es muss Straßensperren geben. Es muss Kontrollen geben. Die ganzen Bewegungsmuster werden weiter eingeschränkt. Dann wird es mit Sicherheit sofort um Ausnahmen gehen. Wie verhält sich solches gegenüber Einsatzkräften?"

Da bleiben viele Fragen offen. Auch die, ob es rechtlich überhaupt möglich ist, eine Region abzuriegeln. Denn ähnlich wie das Beherbergungsverbot sei dies ein ganz gravierender Eingriff in die Freizügigkeit, sagt der Leipziger Verfassungsrechtler Jochen Rozek.

Änderung des Infektionsschutzgesetzes

Jochen Rozek, Verfassungsrechtler an der Universität Leipzig Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Jochen Rozek erklärt: "Per Rechtsverordnung solche Abriegelungen anzuordnen ist meines Erachtens eben nicht mehr vom Infektionsschutzgesetz in der gegenwärtigen Fassung gedeckt. Hier müsste also erst einmal der Bundesgesetzgeber das Infektionsschutzgesetz entsprechend ergänzend."

Allerdings hatte es in der Hochphase im März bereits solche Abriegelungen gegeben, etwa im thüringischen Neustadt am Rennsteig. Für zwei Wochen wurde der 900-Seelen-Ort unter Quarantäne gestellt. Zufahrten wurden gesperrt und eine Notversorgung organisiert. War das dann nicht rechtens?

Abriegelungen im März