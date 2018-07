In Sachsen-Anhalt und Sachsen sind im vergangenen Jahr hunderte Abschiebungen nicht zustande gekommen, weil die Behörden vor verschlossenen Türen oder in leeren Räumen standen. Die abgelehnten Asylbewerber, die ausreisen sollten, waren nicht da. Teilweise wussten sie, was ihnen droht und konnten sich deshalb entziehen. Manchmal ahnten sie es, manchmal war es vielleicht sogar Zufall.

"Das wird sehr unterschiedlich von den Ländern gehandhabt", sagt Ernst Walter von der Bundespolizeigewerkschaft. In manchen Ländern würden diese Termine nicht, in einigen Ländern grundsätzlich angekündigt. "In manchen Ländern werden Familien darüber unterrichtet, wann der Rückführungstermin stattfindet, und Alleinreisende eben nicht", sagt Walter.

Nur wenige Abschiebehaftplätze

Manche tauchen für einen längeren Zeitraum unter, manche suchen Unterschlupf bei Freunden oder Verwandten, manche sind vielleicht nur für einen halben Tag außer Haus.



Inzwischen plädiert Ernst Walter von der Bundespolizeigewerkschaft dafür, wenigstens Straftäter, Gewalttäter und "renitente Personen" künftig öfter in Abschiebehaft zu nehmen. "Darum geht es uns, nicht um die Familien und um irgendwelche harmlosen abgelehnten Asylbewerber, sondern es geht uns um Straftäter und Kriminelle, wo wir einfach fordern, hier muss mehr vom Instrument der Abschiebehaft Gebrauch gemacht werden."

Abschiebung Die gesetzliche Grundlage der Abschiebungen ist das Aufenthaltsgesetz. Nach § 50 ist ein Ausländer zur Ausreise verpflichtet, wenn er keinen Aufenthaltstitel mehr besitzt. Der Aufenthalt wird während des Asylverfahrens gestattet. Mit Ablehnung des Asylantrags gilt dies nicht mehr und führt zu einer Ausreisepflicht. Kommt ein Betroffener dieser nicht nach, kann es zu einer Abschiebung kommen.



In der Regel bekommt ein Asylsuchender die Abschiebeandrohung zeitgleich mit der Ablehnung des Asylantrags und einer Mitteilung über die Frist zur freiwilligen Ausreise. Diese beträgt meist einen Monat. Erst danach können die Behörden Abschiebungen vollziehen.



Dafür verantwortlich sind die Ausländerbehörden des jeweiligen Bundeslandes. Bei der Durchsetzung wird häufig die Bundespolizei hinzu gezogen.

Was allerdings nicht so einfach möglich ist: In der ganzen Republik gebe es gerade einmal zwischen 400 und 500 Abschiebehaftplätze, sagt Walter. Bei einer Anzahl von nahezu 200.000 Ausreisepflichtigen sei das unzureichend. Selbst die Straftäter bekomme man dort einfach nicht unter.

Aufwand in Grenzen halten

"Deswegen sind hier die Bundesländer auch gefordert, ganz, ganz dringend neue Abschiebehaftplätze zu schaffen, damit eben gerade auch in den Fällen von Straftätern, Kriminellen, Renitenten eine Abschiebhaft vorher angeordnet werden kann", sagt Ernst Walter. Damit könne auch der Vollzug der Rückführung sichergestellt werden.

Abschiebehaft Besteht ein begründeter Verdacht, dass sich ein Ausreisepflichtiger seiner Abschiebung durch "Untertauchen" entzieht, kann eine Abschiebehaft verhängt werden.



Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2014 ist die Abschiebehaft deutlich von einer Strafhaft zu unterscheiden. Abschiebehäftlinge müssen deshalb strikt getrent von Straftätern untergebracht werden.



Die Durchführung der Abschiebehaft ist Sache der Bundesländer. Mitte 2017 verfügten sechs Bundesländer über Abschiebehaftanstalten mit insgesamt rund 400 Plätzen. Die Haftdauer beträgt maximal 18 Monate.

Ernst Walter von der Bundespolizeigewerkschaft geht es auch darum, den Aufwand, den die Behörden treiben müssen, in Grenzen zu halten: "Es müssen Flüge gebucht werden, es müssen gegebenenfalls Sicherheitsbegleiter bereitgestellt werden und all diese Maßnahmen laufen natürlich ins Leere, wenn der Rückzuführende nicht angeliefert werden kann."