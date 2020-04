Die Leipziger "Höfe am Brühl" sind an diesem Freitag wie ausgestorben. Nur vereinzelt laufen Menschen durch das riesige Einkaufszentrum. Fast alle Läden sind geschlossen. Nur ein Bäcker hat geöffnet und ein Supermarkt. Das liegt an der sächsischen Corona-Schutz-Verordnung. Sie schreibt vor, dass fast alle Läden in Einkaufszentren vorerst geschlossen bleiben müssen.

Was ihn an der Regelung besonders stört, ist die Tatsache, dass Sachsen eine Verkleinerung der Verkaufsfläche nicht erlaubt. Anders als zum Beispiel das Land Thüringen. Ulrich Fischer, Geschäftsführer der Modehaus-Kette Fischer, beschreibt die Auswirkungen für sein Unternehmen so: "In Zwickau haben wir eine Filiale mit 16.000 bis 17.000 Quadratmetern, in Gera auch. Die Filiale in Gera in Thüringen durfte heute öffnen - auf 800 Quadratmetern. In Zwickau ist das tatsächlich nicht so."