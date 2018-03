Dietrich Stoevesandt leitet das Dorothea Erxleben Lernzentrum der Universität Halle. Für das Land Sachsen-Anhalt testet er, ob Mediziner, die aus dem Ausland kommen, sprachlich und fachlich fit genug sind, um die Approbation zu erhalten. Für die Sprachprüfung sei die Landesärztekammer zuständig, so Stoevesandt, durchgeführt werde der Test dann am Lernzentrum mit ausgebildeten Schauspielpatienten: "Es gibt aktuell 15 Anmeldungen für Sprachprüfungen, die sozusagen noch in der Warteschleife sind", sagt Stoevesandt. Dort fehlen noch Unterlagen oder die Prüfungsgebühr ist noch nicht bezahlt. Es gebe aber keinen einzigen Mediziner, der alle Unterlagen eingereicht hat, und noch auf einen Termin zum Sprachtest wartet.

Kenntnisprüfung vom Land vermittelt

Die zweite Prüfung – die sogenannte Kenntnisprüfung – werde über das Landesverwaltungsamt vermittelt. 50 Anträge dafür lägen derzeit vor, bei der Hälfte der Antragsteller fehlten noch Unterlagen, etwa Zeugnisse aus dem Heimatland: "Und von den ungefähr 25, die da noch übrig bleiben, sind 16 schon fest terminiert und für die anderen sind wir gerade dabei, die Prüfungen zu terminieren". Diese Termine sollen noch im ersten Halbjahr 2018 stattfinden.

Lange Wartezeiten in Sachsen und Thüringen

Zahlen, von denen Verantwortliche in Thüringen und Sachsen wohl nur träumen dürften. In Thüringen warten Mediziner aus dem Ausland nach einem Bericht der "Thüringer Allgemeinen" derzeit bis zu anderthalb Jahre auf einen Termin zur Kenntnis- oder Gleichwertigkeitsprüfung. Auch in Sachsen gehe es nur bei der Fachsprachenprüfung recht schnell, so Knut Köhler von der sächsischen Landesärztekammer: "Bei der anderen Prüfung wissen wir, dass aufgrund der großen Nachfrage und des höheren Aufwandes für die Gleichwertigkeitsprüfung die Wartefristen bis zum Prüfungstermin zum Teil recht lang sind, was natürlich für die Ärzte, die gern hier tätig werden wollen, sehr ungünstig ist."

Mehr ausländische Ärzte als früher

Doch was heißt recht lang? Aktuell etwa ein Jahr, sagte Lutz Pätzold vom zuständigen Landesprüfungsamt auf Nachfrage von MDR AKTUELL. Doch woran liegt es? Vor 2015 habe man 20 bis 30 Prüflinge gehabt, so Pätzold. 2016 seien es 53 gewesen, 2017 fast 290. Die Prüferteams, die auf den Freistaat verteilt seien, kämen einfach nicht mehr hinterher.

Doch was macht Sachsen-Anhalt denn besser als Sachsen und Thüringen? Dietrich Stoevesandt hat folgende Vermutung: "Dadurch, dass das eben alles hier in einer Hand koordiniert wird, funktioniert es offensichtlich ein bisschen besser."

Ohne Approbation keine Arbeit

Und schneller. Hängen hunderte Mediziner in der Luft trifft das natürlich auch die Kliniken und Patienten. Denn ohne Approbation bleibt den Ärzten aus dem Ausland selbst nach jahrelanger Berufserfahrung nicht viel. „Nun, im Zweifel dürfen die maximal hospitieren, das heißt, sie dürfen im Krankenhaus quasi nur zugucken“, sagt Knut Köhler von der Landesärztekammer Sachsen. So lernten die Ärzte zumindest schon einmal alle Abläufe in der Klinik kennen.