Wie lässt sich in Erfahrung bringen, was die Polizei nicht über Kriminalität weiß? Damit hat sich Karlhans Liebl über Jahre beschäftigt. 2010 und 2013 hat er solche sachsenweiten Studien als Projektleiter mit erstellt: "Die Personen werden zufällig ausgesucht. Wobei man eine höhere Stichprobe auswählt. Wir haben immer 5.000 Personen im Freistaat Sachsen befragt und auch darauf geachtet, dass diese tatsächlich regional über den gesamten Freistaat verstreut gewesen sind."

Ergebnisse der Dunkelfeldforschung aussagekräftig

Der Rest ist Sozialwissenschaft. Zwar wurden weniger als die Hälfte der Fragebögen zurückgesendet. Die Ergebnisse konnten aber laut Liebl trotzdem hochgerechnet werden und waren aussagekräftig: "Ich habe in Sachsen in zwei Untersuchungen herausbekommen, dass bei einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug nur die Hälfte dieser Fälle überhaupt der Polizei bekannt werden. Wir haben also eigentlich ein doppeltes Kriminalitätsaufkommen als das, was die polizeiliche Kriminalstatistik aufzeigt."

Inzwischen ist der Kriminologie-Professor der Polizeifachhochschule Rothenburg im Ruhestand. Die AfD will die Untersuchungen aber verstetigen. Alle drei Jahre sollen 25.000 Fragebögen an die Sachsen verschickt werden, sagt Sebastian Wippel, selbst Polizist und innenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion: "Wir kennen alle die Polizeiliche Kriminalstatistik. Aber Veränderungen in der Kriminalstatistik müssen am Ende auch erklärt werden. Und das geht nur im Zusammenhang mit der Dunkelfeldforschung. Weil ich nur dann letzten Endes prüfen kann, ob sich wirklich die Sicherheitslage verbessert hat oder ob sich nur Straftaten vom Hellfeld ins Dunkelfeld verschoben haben."

Gewerkschaft und Teile der CDU für mehr Forschung

Das heißt zum Beispiel, ob die Zahl der Ladendiebstähle tatsächlich zurückgegangen ist oder ob nur weniger angezeigt wurden. Hagen Husgen, Chef der Gewerkschaft der Polizei in Sachsen, hält solche Studien für sinnvoll. Ihn interessiert vor allem, warum bestimmte Straftaten nicht angezeigt werden: "Ein Bürger könnte zum Beispiel sagen, dass er sich nicht an die Polizei wendet, weil die Wartezeiten zu lang sind und er sich nicht stundenlang hinsetzen möchte. Dann können wir schauen, ob wir die Anzeigenverwaltung optimieren können. Ein Bürger könnte auch sagen, er geht nicht zur Polizei, weil er mit ihr nichts zu tun haben will. Das ist auch eine Erkenntnis. Dann müssen wir schauen, wie wir das Vertrauen verbessern können."

Auch bei der CDU rennt die AfD mit ihrer Forderung, das Dunkelfeld der Kriminalität zu erforschen, offene Türen ein. Das ist zumindest in Teilen der Fall, erklärt der CDU-Abgeordnete Rico Anton. Er ist auch Mitglied im Innenausschuss: "Grundsätzlich befürworten wir den Bereich Dunkelfeldforschung. Wir haben dafür auch im Doppelhaushalt 2017/18 Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt für den Bereich 'Subjektive Sicherheit'."

CDU sieht beim AfD-Vorschlag methodische Schwierigkeiten

Insgesamt stehen für diese und andere Forschungen im aktuellen Doppelhaushalt rund 35.000 Euro zur Verfügung. Das Sächsische Innenministerium bestätigte auf Nachfrage von MDR AKTUELL, dass die Fachhochschule in Rothenburg kürzlich beauftragt worden sei, eine Dunkelfeldstudie zum Thema Crystal zu erstellen.

Die CDU werde den AfD-Antrag trotzdem ablehnen, ist aus der Fraktion zu hören. Der Antrag sieht nämlich auch vor, den Bereich der Organisierten Kriminalität mit der Dunkelfeldstudie zu erhellen. CDU-Mann Anton sagt: "Hier hat das Ganze methodisch Schwierigkeiten. Bei der Befragung muss für das Opfer ja erkennbar sein, dass der Täter aus der organisierten Kriminalität kommt. Das ist aus der Opferperspektive so ohne weiteres gar nicht auszumachen."

Innenminister beraten über bundesweite Opferbefragung

Experten sind sich einig, dass die Dunkelfeldforschung hier an ihre Grenzen stößt. Generell wäre es aber hilfreich, die Menschen regelmäßig zur Kriminalitätsbelastung zu befragen. Die Innenminister der Länder wollen voraussichtlich auf ihrer Konferenz Anfang Dezember in Leipzig über eine bundesweite Opferbefragung beraten.