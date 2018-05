Das recht abstrakte Positionspapier der Thüringer AfD mündet nicht nur in Ablehnung von Homosexualität. Höcke erklärt auch, dass Deutschland deshalb seine Grenzen nicht gegen Flüchtlinge schützen würde, weil es den Deutschen an einer Identität mangele, die man verteidigen wolle. Das Positionspapier der Thüringer AfD soll diese deutsche Identität stiften und deshalb möglichst auch von der Bundes-AfD übernommen werden. "Ich bin davon überzeugt, dass es wahrgenommen wird in der Partei und dass es auf sehr positive Resonanzen stoßen wird, ja."