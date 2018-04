AfD und Kirche in steter Kritik gegeneinander

In Thüringen hat sich etwas angestaut. Und manchmal (wie bei seiner Rede in Eisleben Ende Januar) muss es bei AfD-Fraktionschef Björn Höcke einfach raus: "Wir sind alle in diesem Land irgendwie christlich geprägt, auch wenn das Christentum – wenn ich die Kasper in den Kirchenführungsetagen sehe – verdientermaßen unter einem bedeutsamen Mitgliederschwund leidet. Verdientermaßen!"

Björn Höcke und seine persönliche Abneigung gegen die Kirche: Es begann im Herbst 2015, als der katholische Bischof von Erfurt die Dombeleuchtung bei einer AfD-Kundgebung demonstrativ ausgeschaltet hat. Auch in der evangelischen Kirche hat die AfD eine Reizfigur gefunden: Pfarrer Lothar König aus Jena. Derzeit läuft ein Gerichtsverfahren wegen Beleidigung gegen ihn, weil er AfD-Sympathisanten "Spinner" genannt haben soll.

AfD will unpolitische Kirche

Zurück zur Sachebene möchte Stefan Möller. Der parlamentarische Geschäftsführer der Thüringer AfD-Landtagsfraktion hat klare Vorstellungen, wie sich die Kirchen zu verhalten haben:

Die Kirchen sollen sich um den Seelenfrieden der Menschen kümmern, gerne auch um karitative Zwecke. Aber die Aggressivität, mit der die Kirchen versuchen, in einer ganz bestimmten Weise Politik zu beeinflussen, geht mir zu weit. Stefan Möller, parlamentarischer Geschäftsführer der Thüringer AfD-Fraktion

Stefan Möller will nicht, dass die Kirche Flüchtlingen besonderen Schutz gewährleistet. Bildrechte: dpa Als Beispiel nennt er den Umgang mit Flüchtlingen: "Wo man also versucht, Wertevorstellungen aus dem kirchlichen Bereich der Gesellschaft aufzuzwingen." Gerade in Thüringen stehe der Kirche das nicht zu, sagt Möller. Immerhin seien 70 Prozent der Bevölkerung Atheisten.



Eine unpolitische und nationale Kirche, wie sie der AfD vorschwebe, sei mit der Bibel unvereinbar, entgegnet Claudio Kullmann, zuständig für die katholische Kirche in Thüringen. "Christliche Botschaft bedeutet, ich muss mich für andere engagieren – gerade für solche, die in Not sind, und gerade dann, wenn die Menschenwürde in Gefahr ist. Wir dürfen uns nicht von den Ängsten, die die AfD schürt, unser Engagement ausreden lassen."

Diakonie vermutet gezielte Kampagne seitens der AfD

Kritik an den Kirchenoberen ist aber nur ein Teil der AfD-Strategie. Der zweite ist, in den sozialen Raum vorzudringen, in dem die Kirche tätig ist. Beispiel: die Tafel im südthüringischen Sonneberg. Ein AfD-Politiker möchte öffentlichkeitswirksam spenden. Die Einrichtung der evangelischen Diakonie lehnt ab und erntet mitunter heftige Kritik. Dahinter vermutet Frieder Weigmann von der Diakonie Mitteldeutschland eine gezielte Kampagne.

Wir erleben in unseren sozialen Einrichtungen, dass AfD-Politiker sagen: Wir wollen euch gerne unterstützen, aber bitte achtet darauf, dass ihr deutschen Betroffenen helft. Dieses Bild gibt es im diakonischen Handeln nicht. Frieder Weigmann, Diakonie Mitteldeutschland