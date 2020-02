Rolf Weigand – 35 Jahre alt, Ingenieur – ist Chef der Jungen Alternative im Freistaat, Kommunal- und Landtagspolitiker. In seiner Kleinen Anfrage möchte der dreifache Vater von der Staatsregierung wissen, wie viele "Frauen im gebärfähigen Alter" es in Sachsen gibt.

Warum, dazu gibt er kein Interview. Seine Fraktion teilte MDR AKTUELL nur per Mail mit: "Diese Kleine Anfrage dient, wie jede andere Kleine Anfrage auch, der parlamentarischen Arbeit. Dr. Weigand wird sich dazu äußern, sobald die Staatsregierung darauf geantwortet hat."

Linke: "AfD bedient Verschwörungstheorien"

Zeit hat sie dafür einen Monat, die Anfrage liegt derzeit im Innenministerium. Konkret geht es um alle gebärfähigen Frauen je Jahr von 2010 bis 18 – unterteilt nach Altersklassen, Landkreisen und Nationalität. Sarah Buddeberg, parlamentarische Geschäftsführerin der Linksfraktion im Landtag meint: Damit werde Angst geschürt, das sei typisch für die AfD.

"Hier werden Verschwörungstheorien bedient von Bevölkerungsaustausch, davon wird ja gerne mal fabuliert. Und diese Abfrage nach Nationalität, die ist einfach abartig. Und treibt natürlich eine Spaltung in der Gesellschaft voran. Ich störe mich auch sehr an der Formulierung 'Frauen im gebärfähigen Alter'. Das klingt wie aus einem anderen Jahrhundert und reduziert ja Frauen auch auf ihre Rolle als Gebärmaschinen, wenn man so will. Das kennen wir wirklich aus anderen Zeiten."

Wen meint die AfD mit "gebärfähige Frauen"?

Gebärfähig – damit sind laut Statistischem Bundesamt alle Frauen bis 49 Jahre gemeint. Weder diese noch eine andere Definition nennt die AfD aber in ihrer Anfrage. Daher fragt sich Lucie Hammecke, Sprecherin für Gleichstellung in der Grünen-Fraktion, "was genau tatsächlich als gebärfähiges Alter von der AfD vielleicht auch akzeptiert wird", und fügt hinzu: "Ich bin eigentlich ganz glücklich, wenn darüber kein Register geführt werden würde, welche Frauen jetzt irgendwie bereits in die Menstruationspause gekommen sind oder sonstiges."

CDU: "Anfrage ist tendenziös"

Offen ist, ob – und mit welcher Zahlenbasis – auf die Frage überhaupt geantwortet werden kann. Die AfD stelle immer wieder Fragen, die man politisch einseitig interpretieren könne, meint Stephan Meyer, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU im Landtag.

"Nach dem Motto: Es sind zu wenig deutsche Frauen, die Kinder kriegen [...]. Das, denke ich, wird die Zielstellung sein. Aber ob das dann für Sachsen so hilfreich ist – wo wir eben halt wissen, dass wir neben der Attraktivität auch, was Familien angeht, was tun müssen, dass wir auch Zuwanderung brauchen – das ist unbestritten. Und ich glaube, das blendet es aus." Er nennt die Anfrage der AfD tendenziös.

Geschmacklos ist das Wort, das Henning Homann wählt – Generalsekretär der sächsischen SPD. Die Gesellschaft werde vielfältiger, darauf ziele die AfD in ihrer Anfrage ab – für Homann Ausdruck einer Strategie.