Landesparteitag in Hoyerswerda AfD Sachsen: Abrechnung mit Petry, Pakt mit Pegida

Nach dem Erfolg bei der Bundestagswahl will die sächsische AfD auch bei der Landtagswahl stärkste Kraft werden. Dafür stellt die Partei ab Sonnabend beim Landesparteitag in Hoyerswerda die Weichen. Nach dem spektakulären Rückzug von Frauke Petry muss neues Spitzenpersonal her. Aussichtsreiche Kandidaten sind Fraktionschef Jörg Urban und der Bundestagsabgeordnete Siegbert Droese. Daneben geht es auch um Vergangenheitsbewältigung und den Umgang mit Pegida.

von Sebastian Hesse, MDR AKTUELL