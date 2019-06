Die AfD will Sachsen in der neuen Legislaturperiode regieren. Diesen Anspruch untermauerte die Partei am Samstag auf ihrem Landesparteitag in Lommatzsch im Landkreis Meißen: Ihr Wahlprogramm ist ein Regierungsprogramm. Das solle helfen, den Vorsprung auf die CDU auszubauen, sagte Vorsitzender Jörg Urban.