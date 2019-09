Sonnenschein, Mittagszeit, wenig los in Oederan. Mehr als jeder Dritte hier hat bei der Landtagswahl die AfD gewählt. Er finde das "totalen Mist", sagt Philip, 26, er trägt Sonnenbrille und Käppi und isst gerade ein Eis. Ihn habe es erstaunt, dass die AfD in Oederan so stark vertreten sei. "Ich kann’s mir selber irgendwie auch nicht erklären, wie das alles kommt. Aber scheinbar treffen sie hier einfach die richtigen Leute."

Malermeister (77): CDU soll Koalition mit AfD nicht ausschließen

In diesem Gebäude ist übergangsmäßig das Rathaus in Oederan. Bildrechte: Christine Reißing Ob auch er die AfD gewählt hat, das verrät Fritz Seidel nicht. Der 77-Jährige sei Malermeister, habe mal für die CDU im Stadtrat gesessen. Dass die nun eine Koalition mit der AfD ausschließt, stört ihn. Ein Demokrat, müsse mit allen sprechen, meint Seidel.



Bei der Landtagswahl ist die AfD in Oederan mit 34,6 Prozent der Zweitstimmen stärkste Kraft geworden. Knapp dahinter liegt die CDU mit 33,8 Prozent. Alle anderen Parteien: einstellig. "Hier in Oederan gibt’s keine größeren Probleme," sagt Fritz Seidel. "Wenn sie hier durch die Ortschaft laufen, sehen sie ja, wie schön alles geworden ist." Hügel, Gärten und Fachwerkhäuser prägen den Ort, in dem die CDU gut zwölf Prozent verloren, die AfD fast ein Viertel gewonnen hat. Eine Person, die AfD gewählt hat und darüber reden will, findet sich aber nicht.

CDU-Wählerin (78): Sohn wählt AfD

Die Stadtkirche in Oederan. Bildrechte: Christine Reißing "Ich hab schon immer die CDU gewählt! Von Anfang an und bin zufrieden." Was sie an der CDU überzeugt, sagt die 78-Jährige nicht. Ihr gehe es gut, ihre Rente sei gestiegen, sie könne bequem einkaufen gehen.



Ihr Sohn wähle die AfD, erwähnt sie später. Warum er die Partei gewählt habe, kümmere die Rentnerin nicht: "Der hat seine Wohnung, ich habe meine Wohnung – fertig." Was für Themen ihren Sohn beschäftigen, wisse sie nicht. Darüber würden sie nicht reden.

Bürgermeister: Flüchtlingsthematik immer noch aktuell

Sie diskutiere gerade jetzt nach der Wahl viel, sagt eine 33-Jährige, die gerade den Mühlberg hinaufläuft. Es gehe um die Flüchtlingsproblematik, dass in Deutschland der Bürokratieaufwand zu hoch sei und um die hohe Arbeitslosigkeit.



Die Arbeitsagentur aber schreibt MDR AKTUELL per Mail, der Arbeitsmarkt in Mittelsachsen habe sich "sehr positiv entwickelt". Trotzdem seien viele unzufrieden, merkt Steffen Schneider von den Freien Wählern an – Oederans Bürgermeister. Wegen der schlechten Busverbindungen nach Freiberg etwa.

Steffen Schneider (Freie Wähler) Bildrechte: Christine Reißing Sie haben mit der AfD eben eine Gruppierung, die gerade aufgrund dieser Flüchtlingsthematik [...], dem Bürger ein Stück weit aus dem Herzen spricht. Steffen Schneider (Freie Wähler) Bürgermeister Oederans

In Oederan lebe seit Jahren kein einziger Geflüchteter. Die AfD konzentriere sich zu sehr auf dieses eine Thema, kritisiert Schneider.

Pfarrer: Oederaner laut auf der Demo, leise in der Heimat

Im Stadtrat gebe es mit der AfD bisher aber keine Spannungen. Vielleicht auch, weil man so nah beieinander lebe, überlegt Benjamin Roner, der Pfarrer in Oederan: "Das verdeckt auf der anderen Seite aber manchmal ein notwendiges klares Wort. Und das macht auf alle Fälle Sorge."