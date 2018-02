Kurz nach der Bundestagswahl war Petry (links) aus der AfD ausgetreten. Bildrechte: dpa

Doch auf dem Mitgliederparteitag in Hoyerswerda soll es nicht nur um die Wahl eines neuen Parteivorsitzenden gehen. Teile der AfD-Parteibasis fordern eine enge Zusammenarbeit mit dem Pegida-Bündnis, wenngleich der Bundesvorstand 2016 einen sogenannten Abgrenzungsbeschluss gefasst hat und bis heute eine Kooperation mit Pegida ablehnt. In Sachsen hofft man hier auf eine entsprechende Ausnahmeregelung für den Landesverband. Sowohl der sächsische Abgeordnete Droese als auch Fraktionschef Urban sehen in Pegida den passenden "Multiplikator" für AfD-Themen, um bei der Landtagswahl in Sachsen im kommenden Jahr zu punkten. Bei der Bundestagswahl im September konnte die AfD in Sachsen mit 27 Prozent mehr Stimmen einfahren als die CDU mit 26,9 Prozent.



Die frühere sächsische Parteichefin Petry war immer auf Distanz zu Pegida gegangen und hatte damit an der sächsischen Basis für Unmut gesorgt. Auch um Petry soll es bei dem Parteitag gehen, zu dem rund 900 Mitglieder erwartet werden. So gibt es die Forderung nach einer Kommission, die den Parteiabgang von Petry untersuchen soll.