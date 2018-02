Es gehe um Lehrermangel und Unterrichtsausfall in sächsischen Schulen, heißt es von der AfD-Fraktion. Ziel sei es, Unterricht für sächsische Schüler abzusichern und ausländische Kinder auf die Rückkehr in ihre Heimat vorzubereiten, sagt Katrin Wilke, bildungspolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag. Es gehe der AfD-Fraktion um Kinder und Jugendliche mit geringer Bleibeperspektive.

Doch weil so viele Lehrer an den sächsischen Schulen fehlen, bekommt die AfD schon jetzt in den sozialen Netzwerken Unterstützung für ihren Vorstoß. Schließlich sollten die sächsischen Schüler davon profitieren. Wilke sagt: "Wir wollen, dass grundständig ausgebildete Lehrer im Schulbetrieb in den Regelschulklassen wieder unterrichten können, für die sie ausgebildet worden sind." 500 Lehrer könnten so gewonnen werden.