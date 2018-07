Jetzt liegt es an den zuständigen Kommissionen in der AfD, die eher sozialistischen mit den eher liberalen Renten-Ideen in einem stimmigen Konzept zu verbinden. Beschlossen werden soll es im nächsten Jahr – vor den Landtagswahlen im Osten – auf einem Extra-Bundesparteitag zur Sozialpolitik.



Einen solchen Parteitag hatte Björn Höcke gefordert. Er will mit der Verknüpfung der Themen "Identität" und "Solidarität" vor allem in Ostdeutschland punkten. "Das Thema 'Soziale Gerechtigkeit' ist neben dem Thema der Einwanderung – und die beiden Themen sind natürlich miteinander verbunden – eines der zentralen Zukunftsthemen dieses Landes und wird vor allem auch die Landtagswahlkämpfe 2019 bestimmen."



Deshalb ist für die ostdeutschen Wahlkämpfer auch völlig klar, wo der Renten-Parteitag der AfD stattfinden muss: natürlich in Brandenburg, Thüringen oder am liebsten in Sachsen. Dort hat die AfD bei der Bundestagswahl 2017 schon ihr Ziel erreicht und die CDU überholt. Die Strategen um Höcke sehen in Dresden nun das nächste Ziel in greifbarer Nähe: den ersten blauen Ministerpräsidenten.