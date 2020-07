Dirk-Martin Christian ist neuer Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Sachsen. Bildrechte: dpa

Laut Christian sind bundesweit etwa zehn Prozent der Rechtsextremisten in Bezug auf die Bundesrepublik gewaltorientiert. In Sachsen sei es etwa jeder Fünfte.



Christian sagte außerdem, der Verfassungsschutz müsse nicht nur das spezielle Problem in Sachsen mit Rechtsextremismus im Blick haben. Seine Aufgabe sei es dafür zu sorgen, dass die Behörde auf keinem Auge blind sei. In der linksextremen Szene, die besonders stark in Leipzig ausgeprägt sei, könne man neue Aggressivität und Gewaltbereitschaft feststellen.