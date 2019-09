Schulsozialarbeiter helfen bei Mobbing und organisieren Projekte – und können damit zu einem besseren Klima in den Klassen beitragen.

Schulsozialarbeiter helfen bei Mobbing und organisieren Projekte – und können damit zu einem besseren Klima in den Klassen beitragen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Aktionstag Schulsozialarbeit soll stärker gefördert werden

Schulsozialarbeiter greifen bei Mobbing ein, sie machen Projekte gegen Rassismus und Ausgrenzung und organisieren AGs. Für den Alltag an Schulen sind sie wichtig, weil sie vermitteln und Konflikte lösen können. Dass Schulsozialarbeit wichtig ist, da ist man sich auch in Sachsen-Anhalt einig – trotzdem ist die Finanzierung unsicher. Am Donnerstag haben Gewerkschaften nun zu einem Aktionstag aufgerufen.

von Anne-Marie Kriegel, Landeskorrespondentin Sachsen-Anhalt MDR AKTUELL