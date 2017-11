Pflegerat Sachsen: Schwieriger Spagat

Sächsischer Pflegerat: Altenpfleger sind stark gefordert. Bildrechte: dpa Über Probleme in der Altenpflege klagen auch die Pflegeheime in Sachsen. Dort dauert es derzeit über fünf Monate, um freie Stellen zu besetzen – das ist inzwischen fast ein Monat länger als im Vorjahr. Insgesamt sind in der sächsischen Altenpflegebranche laut Bundesarbeitsagentur fast 35.000 Menschen beschäftigt, knapp 2,85 Prozent davon kommen aus dem Ausland.



Vor allem im ländlichen Bereich gestalte sich die Personalsuche schwierig, sagte der Vorsitzenden des Sächsischen Pflegerates, Michael Junge. Altenpfleger würden im Beruf sehr stark gefordert. "Der Spagat zwischen Anspruch und den Rahmenbedingungen sorgt dafür, dass die Leute aussteigen, die wir dringend brauchen", sagte Junge auf MDR-Anfrage. Auch Auszubildende würden deswegen teils nach ihrem Abschluss erst gar nicht in den Beruf einsteigen.

Lohnniveau geringer als in Thüringen

Wie viele Altenpfleger in Sachsen fehlten, sei nicht bekannt. Es gebe hier keine verlässliche statistische Grundlage, kritisiert Junge. Mit verantwortlich für die Personalprobleme in der Branche sei aber auch das Lohnniveau. Das mittlere Bruttogehalt von Altenpfleger liegt laut Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit bei 2.050 Euro pro Monat in dem Bundesland, das sind 195 Euro weniger als in Thüringen.

Altenpfleger in Sachsen-Anhalt finanziell Schlusslicht

Am wenigsten verdienen jedoch die Altenpfleger in Sachsen-Anhalt – das mittlere Bruttogehalt liegt dort bei 1.985 Euro. Das sind monatlich 260 Euro weniger als in Thüringen und 65 Euro weniger als in Sachsen. Der Personalmarkt ist nach Ansicht von Sozialministerin Petra Grimm-Benne so gut wie leer gefegt in der Branche. In ihrem Ministerium rechnet man damit, dass bis 2030 der Bedarf an Fachkräften – wegen der steigenden Zahl der Pflegebedürftigen – noch einmal um bis zu 36 Prozent steigen wird. Derzeit gibt es in der Branche rund 19.600 Beschäftigte, knapp ein Prozent davon kommt aus dem Ausland.

Engpass könnte künftig noch größer werden