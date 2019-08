Anna-Amalia-Bibliothek Damit die Bücher nicht noch einmal brennen

Es ist sicher ein Ereignis, das sich sprichwörtlich in das Gedächtnis der Menschen eingebrannt hat. Am 2. September 2004 brannte die Anna-Amalia Bibliothek in Weimar. Zahlreiche Buchschätze sind dem Feuer und dem Löschwasser damals zum Opfer gefallen. Später wurde ein Schaden von 60 Millionen Euro errechnet. Wie kam es zu der Katastrophe und was hat man aus dem Unglück gelernt?

von Thomas Matschke, MDR AKTUELL