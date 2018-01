Terror oder Vandalismus? Griffen PKK-Sympathisanten Leipziger SPD-Büro an?

"Als Zeichen unserer Wut haben wir ein Büro der SPD in Scherben gelegt", so heißt es wörtlich in einem Bekennerschreiben auf der linken Internet-Plattform indymedia. Die Verfasser bekennen sich damit zu dem Anschlag, der in der vorvergangenen Nacht in Leipzig begangen wurde: auf das Bürgerbüro eines SPD-Landtagsabgeordneten. Die behauptete Wut bezieht sich auf Deutschlands Waffenexporte an den NATO-Partner Türkei. Ist also der türkisch-kurdische Konflikt in Sachsen angekommen?

von Sebastian Hesse-Kastein, MDR AKTUELL