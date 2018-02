Zwischen dem 22. Januar und dem 2. Februar hat es in Leipzig zwei Mal Einrichtungen der SPD getroffen, außerdem eine dem türkischen DITIB-Verbund zugehörige Moschee und das Leipziger Wahlkreisbüro von CDU-Justizminister Sebastian Gemkow.

SPD-Politiker sieht neue Qualität der Anschläge

Einer der Betroffenen, der SPD-Landtagsabgeordnete Holger Mann, sieht in der Anschlagserie eine neue Qualität. "Das ist zumindest in der schnellen Abfolge von Anschlägen eine Gewaltanwendung, die ich so noch nicht erlebt habe in Leipzig. In so schneller Folge. Nicht im Ausmaß, da gab es hier schon andere Vorkommnisse."

Aber zielgerichtete Anschläge innerhalb von eigentlich nur sieben Tagen, drei an der Zahl auf politische Parteien: Das ist schon viel! Holger Mann, SPD-Landtagsabgeordneter in Sachsen

"Zielgerichtet" sagt Mann, weil es jeweils ein Bekennerschreiben auf der linken Internet-Plattform "Indymedia" gab. Darin wurden die Gewalttaten mit deutschen Rüstungsexporten an die Türkei gerechtfertigt. Und so der hiesigen Politik, vor allem der SPD, eine Mitschuld am Vorgehen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gegen die Kurden zugeschoben.

Verfassungsschutz hält Bekennerschreiben für glaubhaft

Der sächsische Verfassungsschutz hält diese Bekennerschreiben für glaubhaft. Präsident Gordian Meyer-Plath sagt: "Ja, die halten wir für sehr authentisch. Sie passen auch in entsprechende Demonstrationsaufrufe der Antifa, die schon im vergangenen Jahr gelaufen sind. Wo es gegen Erdogan und gegen den Faschismus ging. Das sind genau die Worte, die auch in dem Bekennerschreiben verwendet wurden. Insofern sehen wir da einen ganz engen Zusammenhang."

Meyer-Plath: Linke Szene hat Thema für sich entdeckt

Auch in Hamburg hat es eine Farbattacke von PKK-Unterstützern gegen eine SPD-Einrichtung gegeben, am 26. Januar. Dass das Gros der Anschläge in Leipzig verübt wurde, wundert den Verfassungsschutz nicht; er hat die militanten Autonomen der Messestadt schon lange im Visier, erklärt Meyer-Plath:

Mit Farbklecksen und Parolen beschmierte Hausfassade der DITIB-Moschee in Leipzig. Bildrechte: MDR/Lars Tuncay "Auch die linksextremistische Szene, gerade in Leipzig, hat das Thema sehr stark für sich entdeckt. Und die jüngsten Anschläge eben auch auf eine DITIB-Moschee in Sachsen, aber auch auf SPD-Einrichtungen, zeigen, dass sie damit ihr Feindbild noch mal erweitert hat, wenn es darum geht, Dinge zu finden, die aus ihrer Sicht angriffswürdig sind, den demokratischen Rechtsstaat treffen sollen. In diesem Fall wird die deutsche Außenpolitik als Legitimation genommen, die Einrichtung einer demokratischen Partei anzugreifen."

Auch wenn der eigentliche Sachschaden vergleichsweise gering sein mag: Die Angriffe sind alles andere als ein Kavaliersdelikt. Der SPD-Politiker Mann beschreibt die Konsequenzen für sein Bürgerbüro. "Es bedeutet erst mal natürlich auch für die Menschen, die da arbeiten, oder wo Veranstaltungen sind, einen Einschüchterungsversuch. Oder eine ganz klare Anzeige: Wir schrecken auch vor Gewalt nicht zurück. Es bedeutet im Zweifelsfall mindestens vierstellige Kosten und bei uns im Büro – wir haben versucht, schnell wieder arbeitsfähig zu werden – zum Beispiel die Unterbrechung oder den Abbruch einer Ausstellung."