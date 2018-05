Antisemitismusdebatte Thüringen lehnt Wertekundeunterricht für Flüchtlingskinder ab

Hauptinhalt

In Berlin nehmen die Beleidigungen jüdischer Schüler zu. Deshalb fordern CDU und Zentralrat der Juden in Deutschland ein Meldesystem, damit Antisemitismus an Schulen besser erfasst und bekämpft werden können. Die CDU schlägt zudem einen Wertekundeunterricht für Flüchtlingskinder vor. In Thüringen steht man dem skeptisch gegenüber. Wie groß ist eigentlich das Antisemitismusproblem auf Thüringer Schulhöfen?

von Ludwig Bundscherer MDR-AKTUELL-Landeskorrespondent Thüringen