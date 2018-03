Eine statistische Erhebung von antisemitischen Vorfällen an sächsischen Schulen gibt es nicht. Die Staatsregierung in Dresden registriert aber allgemeine Vorfälle mit antisemitischem Hintergrund, wie etwa Beleidigungen, Vandalismus oder auch Volksverhetzung. Im Jahr 2017 gab es insgesamt 118 Vorfälle, wie Kerstin Köditz von der Linken-Fraktion im sächsischen Landtag durch eine Anfrage erfahren hat und weist darauf hin: "116 Straftaten bezüglich antisemitischer Vorfälle sind in Sachsen eindeutig rechtsmotiviert."

Das heißt: Der Antisemitismus geht in Sachsen von Rechts aus und nicht von muslimischer Seite. Auch wenn es keine genauen Zahlen zu Vorfällen an sächsischen Schulen gibt, so existieren aber die Berichte von Betroffenen. Vorfälle, die bekannt werden, seien die Spitze des Eisbergs, sagt Marina Chernivsky, Leiterin des Kompetenzzentrums für Prävention und Empowerment von der Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland. An sie können sich Opfer von antisemitischer Gewalt wenden.



Wobei Gewalt nicht physische, also handgreifliche Gewalt sein muss. Für Marina Chernivsky fängt sie früher an: