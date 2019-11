Ob wegen der sexuellen Orientierung, ethnischer Herkunft oder religiöser Zugehörigkeit - Diskriminierung gehört in vielen Schulen zum Alltag. Diese Rückmeldung bekommt Juri Haas immer wieder von Lehrenden, Eltern, Schülerinnen und Schülern. Haas leitet für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW das Referat "Antidiskriminierung und Migration".

Diskriminierung gehe dabei sehr niederschwellig los, sagt er. Wenn zum Beispiel neu zugewanderte Kinder zu hören bekämen, dass sie "erst mal richtig Deutsch sprechen" sollten und so ausgegrenzt würden.

Wir haben auch eine Verrohung der Sprache, dass "Jude" oder "Opfer" in der Alltagssprache der Jugendlichen eine Rolle spielt. Juri Haas, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW

Schlussendlich gebe es auch noch tätliche Auseinandersetzungen, bei denen Zugehörigkeiten zu Gruppen eine Rolle spielten, erklärt Haas.

Ob Diskriminierungen in sächsischen Schulen vorrangig vor allem antisemitisch sind, kann Haas nicht beurteilen. Treten sogenannte "besondere Fälle" an sächsischen Schulen auf – wie etwa die Verwendung von Nazi-Symbolen oder Volksverhetzung – müssen sie allerdings gemeldet werden. Nach Angaben des sächsischen Innenministeriums gab es im vergangenen Jahr sieben solcher Fälle an Schulen, in diesem Jahr gab es bis jetzt sechs Fälle.

Wichtig ist die Schwere des Falls

Ob und was gemeldet wird, liegt am Ende vor allem in der Verantwortung des Lehrers, der davon erfährt. Laut Michael Jung vom Sächsischen Lehrerverband ist dabei die Schwere des Falls entscheidend. Stumpfe Beleidigungen könnten gut intern an der Schule geklärt werden. Wenn es um menschenverachtende Äußerungen oder Gewaltandrohungen gehe, sollten Kollegen aber einschreiten.

Wichtig sei dabei, immer abzuwägen. Alles könne man gar nicht melden, findet Jung. Jedes Wort zu melden sei für ihn lediglich Aktionismus, den er vermeiden wolle. Die Schulbehörden seien ohnehin schon unterbesetzt und er wisse nicht, "wer so was bearbeiten soll". Jung fordert, dass klar festgelegt wird, was eine Straftat ist, und was vielleicht auch schulintern geklärt werden könnte.

Schulen sensibilisieren

Das Kultusministerium hat dafür im Frühjahr eine Handreichung für Lehrer veröffentlicht. Dort werden an fünf Fallbeispielen Handlungsempfehlungen gegeben - zu Themen wie der Nutzung von SS-Symbolen oder rassistischer Beleidigung in sozialen Netzwerken. Antisemitische Beleidigungen gehören nicht dazu.

Weitere Beispiele erarbeite man gerade, sagt Susann Meerheim, Sprecherin des Kultusministeriums.

Man kann nicht jedes Detail gesetzlich regeln, aber man sollte die Schulen sensibilisieren. Susann Meerheim, Sprecherin des Kultusministeriums

Hakenkreuze auf dem T-Shirt zu tragen sei "kein Dumme-Jungen-Streich", sondern eine schwerwiegende Tat, meint Susann Meerheim.