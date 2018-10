Das sächsische Justizministerium hat die Frage jetzt beantwortet: Von der Erstattung einer Strafanzeige gegen den Rechtsanwalt sei abgesehen worden, da "nach einhelliger Auffassung der Mitglieder des 4. Strafsenats des Oberlandesgerichts Dresden in den Äußerungen des Rechtsanwaltes in der Hauptverhandlung keine strafbaren Handlungen vorliegen", heißt es in einer Mitteilung.