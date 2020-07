Daneben gibt es noch eine weitere Frage, die in Zeiten von Corona womöglich viele Arbeitnehmer umtreibt: Darf der Chef Reisen ins Ausland untersagen? "Der Arbeitgeber kann den Urlaub im Ausland nicht verbieten. Der Arbeitnehmer muss aber die Risiken sehen. Es kann also sein – wenn er in ein Gebiet fliegt mit Reisewarnung und er nach Rückkehr in Quarantäne muss – dass diese auch nicht vergütet wird."