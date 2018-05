Bertelsmann-Tochter Arvato schließt sieben Call-Center im Osten

Die Bertelsmann-Tochter Arvato will sieben Call-Center mit insgesamt 950 Mitarbeitern in Ostdeutschland schließen. Wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab, will es sich im kommenden April 2019 von einer Filiale in Leipzig sowie den Standorten Gera und Cottbus trennen. Bis zum 30. Juni 2019 sollen auch die Bereiche in Dresden, Halle, Magdeburg und Suhl aufgegeben werden. Ein Teil dieser Call-Center hatte Arvato im Frühjahr 2014 von einem angeschlagenen Unternehmen – der Walter Services GmbH – übernommen. Arvato betreibt in Leipzig eine zweite Filiale, die laut Unternehmen nicht von den Schließungsplänen betroffen ist.