Wenn man dieser Tage landauf- und abwärts hört: Die atomare Endlagersuche müsse ausschließlich nach wissenschaftlichen Kriterien erfolgen, dann sagt Alexander Ahrens, Oberbürgermeister der Stadt Bautzen: "Leute, das ist ja vom Verfahren her keine schlechte Idee."

Aber man müsste sich auch mal klarmachen, was das bedeuten würde, sagt Oberbürgermeister Ahrens weiter: "Wenn als Ergebnis der ganze Atommüll der Bundesrepublik, und der kommt nun mal zu einem riesengroßen Anteil aus der alten Bundesrepublik, quasi in den Osten verfrachten würde, könnte ich dann niemandem mehr erklären, dass das politisch in Ordnung ist."