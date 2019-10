Stephan B. hatte am 9. Oktober versucht, in die Synagoge in Halle an der Saale einzudringen. Als der Plan misslang, erschoss der 27-Jährige auf der Straße eine Frau und wenig später einen jungen Mann in einem Döner-Imbiss. Es gab mehrere Verletzte. B. ist in Untersuchungshaft, er hat die Tat gestanden und antisemitische und rechtsextreme Motive eingeräumt.